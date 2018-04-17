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В Омске определили график отключения горячей воды
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Омске определили график отключения горячей воды 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».
Сегодня, 17 апреля, стал известен график отключения летнего горячей воды в Омске. В 2018 пяти микрорайонах города горячу воду отключат всего на пять дней. Среди них посёлки Ролеро и Аграрного института и Телецентра, а также микрорайоны №11 и 12 на Левобережье, Судоремонтный завод, Парковый, ООО «Микрорайон». Кроме того, на 5 дней воду отключат в 10 детских садах, 21 школе, 7 больницах.
Отметим, что на 1-2 дня горячую воду отключат в Городской клинической больнице №1 им. Кабанова, БСМП-1, роддоме №6 и в санаторий «Омском»
Добавим, что с подробным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.
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