В Омске определили график отключения горячей воды

Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».

Сегодня, 17 апреля, стал известен график отключения летнего горячей воды в Омске . В 2018 пяти микрорайонах города горячу воду отключат всего на пять дней. Среди них посёлки Ролеро и Аграрного института и Телецентра, а также микрорайоны №11 и 12 на Левобережье, Судоремонтный завод , Парковый, ООО «Микрорайон». Кроме того, на 5 дней воду отключат в 10 детских садах, 21 школе, 7 больницах.

Отметим, что на 1-2 дня горячую воду отключат в Городской клинической больнице №1 им. Кабанова, БСМП-1, роддоме №6 и в санаторий «Омском»

Добавим, что с подробным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.