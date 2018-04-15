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На Урале сотрудницу полиции нашли мертвой в рабочем кабинете
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На Урале сотрудницу полиции нашли мертвой в рабочем кабинете 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Сотрудница полиции была найдена мертвой на рабочем месте в отделении по Еткульскому району. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление МВД по региону.
В ведомстве отметили, что начали проверку по данному факту.
"По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия находится руководство регионального управления МВД", — рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.
Уточняется, что сотрудница ведомства была найдена с огнестрельным ранением.
По данным источников издания, работала в 35-летняя женщина отделе дознания. У нее остались дети.
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