На Урале сотрудницу полиции нашли мертвой в рабочем кабинете

Сотрудница полиции была найдена мертвой на рабочем месте в отделении по Еткульскому району. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление МВД по региону.

В ведомстве отметили, что начали проверку по данному факту.

"По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия находится руководство регионального управления МВД ", — рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

Уточняется, что сотрудница ведомства была найдена с огнестрельным ранением.

По данным источников издания, работала в 35-летняя женщина отделе дознания. У нее остались дети.