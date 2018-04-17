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В Забайкалье площадь лесных пожаров за сутки выросла вдвое
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В Забайкалье площадь лесных пожаров за сутки выросла вдвое 

РИА Новости 36 минут назад
ЧИТА, 17 апр — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края, являющегося на сегодняшний день лидером по количеству пожаров в России, за сутки выросла более чем в два раза — с 1572 гектаров до 3490, сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Всего по состоянию на 8.00 17 апреля, в Забайкалье действуют 13 лесных пожаров, пять из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.
Власти Забайкалья 16 апреля ввели особый противопожарный режим на территории всего региона, в большинстве районов отдельно закрыт доступ в лес.
На 16 апреля наибольшее количество лесных пожаров в России приходится на Забайкалье — в регионе зафиксировано 19 пожаров из 37, действующих на территории РФ. Всего с начала года в Забайкальском крае было 200 лесных пожаров — это в полтора раза больше, чем в Приморье и Амурской области и в десятки раз больше, чем в других субъектах федерации.
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