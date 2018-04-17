В Забайкалье площадь лесных пожаров выросла вдвое

В Забайкалье площадь лесных пожаров за сутки выросла вдвое

Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края , являющегося на сегодняшний день лидером по количеству пожаров в России , за сутки выросла более чем в два раза — с 1572 гектаров до 3490, сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Всего по состоянию на 8.00 17 апреля, в Забайкалье действуют 13 лесных пожаров, пять из которых локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

Власти Забайкалья 16 апреля ввели особый противопожарный режим на территории всего региона, в большинстве районов отдельно закрыт доступ в лес.