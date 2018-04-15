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Правила пожарной безопасности — хочешь выжить, будь добр соблюдать
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Правила пожарной безопасности — хочешь выжить, будь добр соблюдать 

Sputnik Молдова 40 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
Правила пожарной безопасности в общественных местах — смотрите в инфографике ria.ru, что нужно делать, если в зоне вашей досягаемости произошло возгорание.
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