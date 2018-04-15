В Калининграде в ТРЦ «Европа» обвалился потолок

Пострадавших по счастью не было, в этой части центра шел ремонт. Работа ТРЦ на время была приостановлена, передает

По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена.

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обрушился потолок