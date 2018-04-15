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В Калининграде в ТРЦ «Европа» обвалился потолок
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В Калининграде в ТРЦ «Европа» обвалился потолок 

Newsru.com 18 минут назад
Фото: Newsru.com
Пострадавших по счастью не было, в этой части центра шел ремонт. Работа ТРЦ на время была приостановлена, передает
РИА «Новости»
Как сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, декоративный потолок обвалился в воскресенье в переходе между атриумами. «Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место», — цитирует его агентство.
По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена.
Накануне
обрушился потолок
в торговом центре в городе Миасс Челябинской области.
После трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, включая 41 ребенка, во всех торговых центрах страны должны были пройти проверки.
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