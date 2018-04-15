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В селе Башкирии заживо сгорел мужчина
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В селе Башкирии заживо сгорел мужчина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Белорецком районе республики, в селе Верхнебельский ночью, 15 апреля, произошел крупный пожар.
Загорелся жилой дом на улице Центральная. Пока соседи проснулись, пока бросились помогать, пожар перекинулся на соседние строения — бревенчатую баню, сарай. Вызвали пожарных, которые прибыли на место около часа ночи.
— Тушили возгорание шесть человек. Ликвидировали быстро, до 6 утра вели проливку, чтобы огонь не разгорелся и не перекинулся на другие дома, — сообщили в МЧС по Башкирии.
При разборе завалов обнаружили тело мужчины. Его личность еще достоверно не установлена. Вероятно, это хозяин дома, который жил один.
Причину пожара также еще не определили. Ufa1 уточняет информацию о происшествии.
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