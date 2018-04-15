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В Башкирии пожар унес жизнь мужчины
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В Башкирии пожар унес жизнь мужчины 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Минувшей ночью, с 14 на 15 апреля, в Башкирии произошел смертельный пожар.
Возгорание началось в жилом бревенчатом домике на улице Заречная в деревне Атарша, в Белокатайском районе. К тому времени, как соседи сообщили о полыхающем строении, огонь перебросился на рядом стоящую баню, а также сарайчик. Вызов пожарным поступил в 2:37, и они очень быстро приехали на место.
— Потушили пожар в 3:25, к сожалению, есть пострадавший, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Оказалось, что погибший — хозяин дома, ему было 55 лет. Его тело чуть позже нашли при разборе завалов. Дознавателям предстоит выяснить причину возгорания.
Спасатели предупреждают, что ни в коем случае не стоит тушить возгорание самим — нужно сразу позвонить пожарным. Стоит помнить и о том, что даже непотушенная сигарета может стать причиной трагедии.
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 Ещё 2 источника 
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