В Башкирии пожар унес жизнь мужчины

Минувшей ночью, с 14 на 15 апреля, в Башкирии произошел смертельный пожар.

Возгорание началось в жилом бревенчатом домике на улице Заречная в деревне Атарша, в Белокатайском районе. К тому времени, как соседи сообщили о полыхающем строении, огонь перебросился на рядом стоящую баню, а также сарайчик. Вызов пожарным поступил в 2:37, и они очень быстро приехали на место.

— Потушили пожар в 3:25, к сожалению, есть пострадавший, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Оказалось, что погибший — хозяин дома, ему было 55 лет. Его тело чуть позже нашли при разборе завалов. Дознавателям предстоит выяснить причину возгорания.

Спасатели предупреждают, что ни в коем случае не стоит тушить возгорание самим — нужно сразу позвонить пожарным. Стоит помнить и о том, что даже непотушенная сигарета может стать причиной трагедии.