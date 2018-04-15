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Два человека погибли при пожаре в музыкальной студии в Лос-Анджелесе
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Два человека погибли при пожаре в музыкальной студии в Лос-Анджелесе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лос-Анджелес, 14 апреля /Синьхуа/ — Два человека погибли, еще четверо пострадали в субботу в результате пожара в музыкальной студии в районе Студио-Сити /Лос-Анджелес/.
По данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, для тушения огня в одноэтажном коммерческом здании было задействовано 83 пожарных. Они прибыли на место происшествия около 07:00 по местному времени и ликвидировали возгорание всего за 28 минут.
Ведомство сообщило, что два человека погибли, двое находятся в критическом состоянии. Насколько серьезно пострадали еще двое, пока неизвестно.
Ведется расследование причин инцидента.
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