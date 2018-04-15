При пожаре в многоквартирном доме в Иркутске спасено 22 человека

Иркутске при пожаре в пятиэтажном доме спасли 22 человека, сообщает kp.ru

Инцидент произошёл в субботу, 14 апреля. Возгорание началось в одной из квартир в пятиэтажном здании.

«В первые минуты все силы были брошены на спасение людей», — заявил заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения Иван Константинов.

По его словам, соседи вынесли из горевшей квартиры мужчину. Через открытую дверь дым быстро заполонил подъезд.

«Тремя звеньями мы оперативно обошли верхние этажи и вывели всех жильцов на свежий воздух. Спасли 22 человека, в том числе четырёх детей», — добавил Константинов.