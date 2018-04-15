В Ливнах пожарные тушили загоревшийся автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ПСЧ-7 в 22:35. На месте возгорания работали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание было ликвидировано, Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.