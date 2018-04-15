Ещё
В Ливнах пожарные тушили загоревшийся автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ливнах пожарные тушили загоревшийся автомобиль 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл накануне, 14 апреля, в городе Ливны Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ПСЧ-7 в 22:35. На месте возгорания работали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание было ликвидировано, Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Ливнах пожарные тушили загоревшийся автомобиль появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области начал гореть сухостой За сутки в космосе заметили 12 термоточек в Орловской области В Шахово пожарные тушили заброшенную ферму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии135
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии452
Асад сделал заявление после удара США746
«Мне срочно нужен мужчина»115
В США усомнились в законности удара по Сирии226
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение