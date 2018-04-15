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В Сибири растет площадь лесных пожаров, а Центральная Россия борется с паводками
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В Сибири растет площадь лесных пожаров, а Центральная Россия борется с паводками 

Авторадио 1 час назад
Площадь пожаров в Сибири за сутки увеличилась втрое. В Забайкальском крае огнем объято 700 гектаров леса. В 27 районах введен особый противопожарный режим. Власти устанавливают его из-за устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. В лесу запрещено разводить костры и жечь траву. Пламя бушует на Алтае и в Бурятии. В целом по стране лесные пожары охватили 200 тысяч гектаров.
25 регионов России продолжают атаковать весенние паводки. Всего подтопило около ста населенных пунктов. 23 отрезаны от внешнего мира, так как под водой остались дороги и мосты. Для жителей организованы лодочные переправы. С последствиями борются пять тысяч спасателей. Сложнее всего приходится сейчас жителям Саратовской области где в нескольких районах введен режим ЧС. Затопило почти две сотни домов. По улицам Аткарска можно передвигаться только вплавь. Ряд улиц практически полностью ушел под воду. Жители жалуются, что власти им не помогают — воду из домов, где некоторые только недавно закончили ремонт, не откачивают. А в качестве помощи МЧС предоставил подтопленцам лопаты. Желающих покинуть свой дом — эвакуируют.
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