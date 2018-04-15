Новосибирские спасатели эвакуировали подростков с дрейфующей по Ине льдины

Двух подростков спасли с плывущей по реке Ине льдине спасатели в Новосибирске

Инцидент со счастливым концом произошел вечером 14 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС , на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области . На водной глади странную картину: на плывущей по течению льдине находилось двое детей.

В район, названный очевидцами, срочно был направлен аэробот и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Горе-путешественников, которые к тому моменту успели проплыть на отколовшейся льдине порядка двух километров, пересадили со льдины на судно и доставили на берег. С юношами, которым на вид было 14-15 лет спасатели провели профилактическую беседу, объяснив, что выходить на лед в период весеннего паводка крайне опасно.