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Новосибирские спасатели эвакуировали подростков с дрейфующей по Ине льдины
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Новосибирские спасатели эвакуировали подростков с дрейфующей по Ине льдины 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Двух подростков спасли с плывущей по реке Ине льдине спасатели в Новосибирске.
Инцидент со счастливым концом произошел вечером 14 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области. На водной глади странную картину: на плывущей по течению льдине находилось двое детей.
В район, названный очевидцами, срочно был направлен аэробот и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Горе-путешественников, которые к тому моменту успели проплыть на отколовшейся льдине порядка двух километров, пересадили со льдины на судно и доставили на берег. С юношами, которым на вид было 14-15 лет спасатели провели профилактическую беседу, объяснив, что выходить на лед в период весеннего паводка крайне опасно.
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