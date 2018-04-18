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Ночью в Самаре на ул. Алма-Атинской горел магазин
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Ночью в Самаре на ул. Алма-Атинской горел магазин
Волга Ньюс
41 минуту назад
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Фото:
ТРК Губерния
На месте происшествия горел магазин на площади 60 кв. м. В тушении участвовали 15 человек, которые с помощью четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 1:33.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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