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Ночью в Самаре на ул. Алма-Атинской горел магазин
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Нападение на школу произошло в Башкирии

Ночью в Самаре на ул. Алма-Атинской горел магазин 

Волга Ньюс 41 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
На месте происшествия горел магазин на площади 60 кв. м. В тушении участвовали 15 человек, которые с помощью четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 1:33.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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 Ещё 4 источника 
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