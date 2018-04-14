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Над Тракторозаводским районом Волгограда поднялся столб черного дыма
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Над Тракторозаводским районом Волгограда поднялся столб черного дыма 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Тракторозаводском районе Волгограда сгорела балка в поселке Селезневка. По словам местных жителей, огонь «пробежался» по сухой траве и деревьям.
— Сегодня во второй половине дня мы заметили столбы черного дыма, поднимающиеся над балкой, — рассказывает местная жительница Алёна Свиридова. — Долго ждать пожарных нам не пришлось. Сотрудники МЧС увели с территории всех любопытных мальчишек и начали сбивать пламя. Сверху видно, что огонь успел захватить не меньше 15% от всей территории балки.
V1.ru уточняет подробности пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
— МЧС просит гостей и жителей Волгоградской области быть осторожными при обращении с огнем, — напомнили спасатели. — Заметив дым или возгорание, звоните по номеру «101». Не выбрасывайте из окон непотушенные сигареты. Не оставляйте под солнцем стеклянную тару, не разводите на открытой местности костры.
Накануне сухой камыш полыхал на ерике Каширин и рядом поселком Госпитомник. По словам пожарных, на площади в один гектар горели отдельные «клочки» сухой травы.
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