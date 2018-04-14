Беларусь готовится к лесным пожарам 

К сезону лесных пожаров готовятся в Беларуси. В стране резко потеплело, передает телеканал «МИР 24». Следить за ситуацией в опасных районах будет новая система наземного обнаружения. Она насчитывает 570 вышек и мачт, оборудованных системой видеонаблюдения. Теперь МЧС не нужно совершать частые облеты территории авиацией — система оперативно сообщит о случаях возгорания.
«Сидит дежурный, видит, что в системе видеонаблюдения появился дым, и сразу выезжает туда пожарная команда, и производится ликвидация пожара», — объяснил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Беларусь Александр Кулик.
Министерство лесного хозяйства напоминает: непогашенный костер или брошенная спичка могут привести к большой беде.
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