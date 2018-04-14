Любители шашлыка сожгли горнолыжный склон в Москве

Склон горнолыжной базы «Звездочка» в Орехово‐Борисов запылал вечером 14 апреля на юге столицы, сообщил корреспондент «360».

По словам очевидцев, на горнолыжной трассе вблизи Шипиловского проезда загорелась трава на большой площади.

Как говорят местные жители, причиной пожара могли стать любители шашлыков, собравшиеся на пикник в теплый субботний день. В результате неосторожности или злого умысла трава на склоне, успевшая высохнуть на солнце, загорелась.

Недавно небольшое возгорание на площади три квадратных метра произошло в шашлычной, находящейся рядом с торговым центром в Одинцове.