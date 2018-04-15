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Любители шашлыка сожгли горнолыжный склон на юге Москвы
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Любители шашлыка сожгли горнолыжный склон на юге Москвы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сильный пожар произошёл накануне вечером на юге российской столицы.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, в московском районе Орехово-Борисово загорелся склон горнолыжной базы «Звёздочка».
Со слов очевидцев, на горнолыжной трассе вблизи Шипиловского проезда горела трава на большой площади.
Согласно предварительной информации, причиной пожара могли стать любители шашлыков, собравшиеся на пикник. В результате неосторожности или злого умысла трава на склоне, успевшая высохнуть на солнце, загорелась.
Прибывшим на место ЧП пожарным удалось справиться с огнём. Задержать возможных поджигателей не удалось.
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