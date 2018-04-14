За день в селах Белгородской области нашли 8 боеприпасов времен ВОВ 

14 апреля белгородским спасателям пришлось четыре раза реагировать на сообщения о найденных в разных районах области боеприпасах времен ВОВ.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, один из звонков поступил из села Киселево. Граната Ф1 со времен Великой Отечественной войны пролежала на территории частного домовладения.
В селе Сажное на улице Горинская нашли четыре артиллерийский снаряда. О находке в полицию сообщил хозяин дома, где лежали боеприпасы. Полицейские вызвали взрывотехников поисково-спасательной службы Белгородской области.
В селе Мелихово изъяли целую минометную мину времен ВОВ. Взрывотехники ликвидировали ее на спецполигоне.
В селе Прелестное проводили земляные работы на поле и наткнулись на четыре артиллерийских снаряда.
Днем раньше снаряд был найден случайным прохожим в селе Орловка.