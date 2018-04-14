Ещё
За день в селах Белгородской области нашли 8 боеприпасов времен ВОВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За день в селах Белгородской области нашли 8 боеприпасов времен ВОВ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
14 апреля белгородским спасателям пришлось четыре раза реагировать на сообщения о найденных в разных районах области боеприпасах времен ВОВ.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, один из звонков поступил из села Киселево. Граната Ф1 со времен Великой Отечественной войны пролежала на территории частного домовладения.
В селе Сажное на улице Горинская нашли четыре артиллерийский снаряда. О находке в полицию сообщил хозяин дома, где лежали боеприпасы. Полицейские вызвали взрывотехников поисково-спасательной службы Белгородской области.
В селе Мелихово изъяли целую минометную мину времен ВОВ. Взрывотехники ликвидировали ее на спецполигоне.
В селе Прелестное проводили земляные работы на поле и наткнулись на четыре артиллерийских снаряда.
Днем раньше снаряд был найден случайным прохожим в селе Орловка.
АиФ: последние новости
После трагедии в Кемерове в двух ТРЦ Липецка закрыли игровые комнаты В Липецкой области ночью горели три автомобиля Под Курском угарным газом отравилась женщина с двумя детьми, кот и хомяк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США679
Асад сделал заявление после удара США658
Восстановлена картина атаки по Сирии
США высказались о повторном ударе по Сирии918
Эрдоган поддержал США722
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение