За день в селах Белгородской области нашли 8 боеприпасов времен ВОВ

14 апреля белгородским спасателям пришлось четыре раза реагировать на сообщения о найденных в разных районах области боеприпасах времен ВОВ.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, один из звонков поступил из села Киселево. Граната Ф1 со времен Великой Отечественной войны пролежала на территории частного домовладения.

В селе Сажное на улице Горинская нашли четыре артиллерийский снаряда. О находке в полицию сообщил хозяин дома, где лежали боеприпасы. Полицейские вызвали взрывотехников поисково-спасательной службы Белгородской области

В селе Мелихово изъяли целую минометную мину времен ВОВ. Взрывотехники ликвидировали ее на спецполигоне.

В селе Прелестное проводили земляные работы на поле и наткнулись на четыре артиллерийских снаряда.