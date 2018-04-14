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СК установил имя запретившего ведомственные проверки в «Зимней вишне» чиновника
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СК установил имя запретившего ведомственные проверки в «Зимней вишне» чиновника 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Чиновник, который запрещал ведомственные проверки в торговом центре «Зимняя Вишня», установлен, сейчас им занимается Следственный комитет. Подробности расследования сегодня были озвучены на совещании у главы ведомства ‐ Александра Бастрыкина. На встречу были приглашены родственники и близкие погибших в пожаре.
Из-за  интересов следствия имя чиновника городской администрации пока не называется. Известно одно — что своим распоряжением представитель местной власти запретил проводить в отношении торгового центра различные проверки, которые, кстати, уже были назначены контролирующими организациями.
Также следователи рассказали на оперативном совещании, что дверь в одном из кинозалов была действительно закрыта. Выход был оборудован специальными дверьми «антипаника», однако,
кто-то  из работников «Зимней вишни» стянул их металлическим тросом. Людям, которые находились в зале, удалось его разорвать, однако драгоценное время для эвакуации было потеряно. Взрослые попытались спастись в зале от дыма, закрыв двери и заткнув щели, но помощь к ним так и не успела.
Кроме того, следователи назначили
пожарно-тактическую
экспертизу на действия сотрудников МЧС, которые прибыли на вызов. Один из спасшихся из «Зимней вишни» рассказал, что лично докладывал пожарным, а именно командиру расчета Сергею Генину, который сейчас под стражей, на каком этаже находятся люди и каково их количество, однако сотрудник МЧС, по словам свидетеля, сообщение проигнорировал. На встрече с кемеровчанами глава Следственного комитета заверил, что расследование только продолжается, и все виновные будут привлечены к ответственности.
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