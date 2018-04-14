СК установил имя запретившего ведомственные проверки в «Зимней вишне» чиновника

Чиновник, который запрещал ведомственные проверки в торговом центре «Зимняя Вишня», установлен, сейчас им занимается Следственный комитет . Подробности расследования сегодня были озвучены на совещании у главы ведомства ‐ Александра Бастрыкина . На встречу были приглашены родственники и близкие погибших в пожаре.

Из-за интересов следствия имя чиновника городской администрации пока не называется. Известно одно — что своим распоряжением представитель местной власти запретил проводить в отношении торгового центра различные проверки, которые, кстати, уже были назначены контролирующими организациями.

Также следователи рассказали на оперативном совещании, что дверь в одном из кинозалов была действительно закрыта. Выход был оборудован специальными дверьми «антипаника», однако,

кто-то из работников «Зимней вишни» стянул их металлическим тросом. Людям, которые находились в зале, удалось его разорвать, однако драгоценное время для эвакуации было потеряно. Взрослые попытались спастись в зале от дыма, закрыв двери и заткнув щели, но помощь к ним так и не успела.

Кроме того, следователи назначили

пожарно-тактическую