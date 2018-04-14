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В ТЦ под Челябинском обрушился потолок
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В ТЦ под Челябинском обрушился потолок 

Говорит Москва 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошёл в торгово-развлекательном комплексе города Миасс.
По данным источника РИА Новости обрушение потолка не привело к повреждению конструкции здания.
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