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В ТЦ Челябинской области обрушился потолок
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В ТЦ Челябинской области обрушился потолок 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В городе Миасс в Челябинской области в торговом центре произошло обрушение потолка, в результате чего пострадала женщина. Об этом говорится в сообщении СК по региону, поступившем в "Газету.Ru".
"14 апреля 2018 года в одном из отделов торгово-развлекательного центра «Слон» произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 кв.метров. При обрушении конструкций местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника", — говорится в сообщении.
Как отмечается, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье часть стены жилого здания обрушилась между вторым и третьим этажами.
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