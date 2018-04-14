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Высадку крошечных дубов в Волго — Ахтубинской пойме сняли с высоты
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Высадку крошечных дубов в Волго — Ахтубинской пойме сняли с высоты 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Десант волгоградцев, посадивших две тысячи деревьев на берегу ерика Гнилой, попал в объектив квадрокоптера.
— На акцию приехали не только волонтеры, но и активные горожане, — уточнили организаторы. — С каким трепетом саженцы прикапывали мужчины — как никак одно из трех главных заданий в жизни.
По словам горожан, теперь крошечные черешчатые дубы и татарские клены будут расти среди высоких раскидистых деревьев, пострадавших от прошлогоднего пожара.
Двумя тысячами молодых деревьев, поселившихся на берегу ерика Гнилой, горожане пытались компенсировать сгоревшие на пожаре дубы с богатой родословной.
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