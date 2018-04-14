Высадку крошечных дубов в Волго — Ахтубинской пойме сняли с высоты

Десант волгоградцев, посадивших две тысячи деревьев на берегу ерика Гнилой, попал в объектив квадрокоптера.

— На акцию приехали не только волонтеры, но и активные горожане, — уточнили организаторы. — С каким трепетом саженцы прикапывали мужчины — как никак одно из трех главных заданий в жизни.

По словам горожан, теперь крошечные черешчатые дубы и татарские клены будут расти среди высоких раскидистых деревьев, пострадавших от прошлогоднего пожара.

Двумя тысячами молодых деревьев, поселившихся на берегу ерика Гнилой, горожане пытались компенсировать сгоревшие на пожаре дубы с богатой родословной.