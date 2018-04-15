ТРК в Миассе, где обрушился потолок, возобновил работу

ТРК «Слон» в Миассе , в котором накануне обрушился подвесной потолок, возобновил работу, об этом администрация комплекса сообщила на официальной странице в соцсети.

«Открыты все двери, кроме второго этажа со стороны ул. Романенко. Отделы второго этажа будут работать частично», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее администрация комплекса сообщила, что здание будет закрыто на неопределённый срок для проверки конструкция.

Обрушение подвесного потолка на площади около 30 кв. м произошло в отделе с одеждой на втором этаже ТРК вечером 14 апреля. В результате инцидента пострадала женщина — у неё диагностировали травму грудного отдела позвоночника. Ведётся доследственная проверка.