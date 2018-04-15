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Придавленная потолком в ТРК Миасса женщина получила травму позвоночника
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Придавленная потолком в ТРК Миасса женщина получила травму позвоночника 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Посетительница ТРК «Слон» в Миассе, где накануне обрушился потолок, получила травму грудного отдела позвоночника, сообщают в регионально СУ СКР.
«Женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, подвесной потолок площадью 30 кв. м в одном из отделов на втором этаже ТРК обвалился около 21 часа 14 апреля. По словам очевидцев, конструкции задели ещё нескольких человек, однако обошлось без травм. Жители Миасса вспомнили, что буквально на днях торговый комплекс проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности. В момент ЧП в здании сработала сигнализация, посетители эвакуировались до прибытия экстренных служб. По информации издания U74, ТРК планируют закрыть до выяснения всех обстоятельств и полной проверки конструкций.
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