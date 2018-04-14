На улице Мира загорелся трёхэтажный дом

Сегодня вечером в Кировском районе загорелся трёхэтажный жилой дом.

По словам корреспондента НГС, который сейчас находится на месте происшествия, пожар произошел на третьем этаже жилого дома по адресу Мира, 3. На месте работаю пожарные.

«Тут пожарные перекрыли улицу от площади Сибиряков-Гвардейцев и до конца дома. [Пожар] ещё не ликвидировали, но, похоже, локализовали», — сообщает журналист.

По наблюдениям корреспондента НГС, от возгорания пострадали несколько квартир.

Напомним, в начале апреля наш портал писал о пожаре, который случился недалеко от Димитровского моста. Тогда в огне погиб один человек.