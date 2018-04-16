Ещё
Женщина погибла при взрыве в котельной хлебозавода Новокузнецка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина погибла при взрыве в котельной хлебозавода Новокузнецка 

360tv.ru 2 часа назад
В котельной ООО «Хлеб» в Новокузнецке в ночь с воскресенья на понедельник произошел взрыв, в результате которого погибла женщина. СК организовал доследственную проверку по факту случившегося, сообщили в пресс‐службе следственного управления ведомства.
«Около 01:30 (21:30 по Москве) начальник смены услышала громкий хлопок, а затем из котельной пошел черный едкий дым и пламя. Женщина сообщила персоналу о необходимости эвакуации, и вызвала пожарных и скорую помощь», — уточнили в региональном СК.
Прибывшие на ликвидацию пожара спасатели обнаружили 61-летнюю работницу котельной. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, однако спасти женщину не удалось. Она скончалась в карете скорой.
Предварительной причиной пожара названо нарушение технологического процесса в котельной.
Как добавил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек.
Огонь повредил технологическое оборудование помещения и мягкую кровлю производственного цеха. С пламенем удалось справиться за 40 минут. В его ликвидации принимали участие 27 человек и девять единиц техники.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выясняется причина смерти потерпевшей. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
В подмосковной Электростали ликвидировали открытое горение на складе бывшего опытного завода. Пламя, охватившее площадь в 480 квадратных метров, тушили 50 человек и 14 единиц техники. В результате ЧП пострадал один человек.
360tv.ru: последние новости
Очевидцы сообщили о трех взрывах во время пожара в Элетростали Ряженые «МЧСники» предлагали «решить вопросы» с противопожарной безопасностью в Иркутских ТРЦ «Почта России» провела противопожарные учения
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией65
Трамп планировал атаковать российские объекты870
«Грязная сторона раскованного поведения»8
Глава Франции выдвинул обвинение России852
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение