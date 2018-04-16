Женщина погибла при взрыве в котельной хлебозавода Новокузнецка

В котельной ООО «Хлеб» в Новокузнецке в ночь с воскресенья на понедельник произошел взрыв, в результате которого погибла женщина. СК организовал доследственную проверку по факту случившегося, сообщили в пресс‐службе следственного управления ведомства.

«Около 01:30 (21:30 по Москве ) начальник смены услышала громкий хлопок, а затем из котельной пошел черный едкий дым и пламя. Женщина сообщила персоналу о необходимости эвакуации, и вызвала пожарных и скорую помощь», — уточнили в региональном СК.

Прибывшие на ликвидацию пожара спасатели обнаружили 61-летнюю работницу котельной. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, однако спасти женщину не удалось. Она скончалась в карете скорой.

Предварительной причиной пожара названо нарушение технологического процесса в котельной.

Огонь повредил технологическое оборудование помещения и мягкую кровлю производственного цеха. С пламенем удалось справиться за 40 минут. В его ликвидации принимали участие 27 человек и девять единиц техники.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выясняется причина смерти потерпевшей. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

В подмосковной Электростали ликвидировали открытое горение на складе бывшего опытного завода. Пламя, охватившее площадь в 480 квадратных метров, тушили 50 человек и 14 единиц техники. В результате ЧП пострадал один человек.