Ещё
Более 5,5 тыс. человек вышли на первый городской субботник в Королеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 5,5 тыс. человек вышли на первый городской субботник в Королеве 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В первом городском субботнике в Королеве приняли участие более 5,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Наводить порядок на улицы Королева вышли более 5,5 тыс. человек. В работе было задействовано 120 единиц техники. В организованных пунктах выдачи участники субботника получили более 16 тыс. единиц инвентаря. После проведенной уборки с улиц и дворов города было вывезено свыше 3 тыс. куб. м мусора, ликвидировано 22 свалки, с фасадов зданий, остановочных павильонов снято порядка 1 тыс. рекламных листовок и объявлений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было вымыто более 2 тыс. кв. м фасадов, 600 дорожных знаков, 105 остановочных павильонов, окрашено около 3 тыс. ограждений и бордюров, наведен порядок на 26 детских и 19 контейнерных площадках, побелено 1,4 тыс. деревьев
Агентство «Москва»: последние новости
СК возбудил дело о халатности после гибели заключенного в «Матросской тишине» от метадона и кокаина Пожар площадью около 200 кв. м произошел в четырех частных строениях в дер. Голохвастово в ТиНАО МЧС: Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы обрушения в соседнем здании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»119
Британия готовится к «российской атаке возмездия»228
Собчак угодила в громкий скандал200
Навку довели до слез76
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»73
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение