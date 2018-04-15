Более 5,5 тыс. человек вышли на первый городской субботник в Королеве

В первом городском субботнике в Королеве приняли участие более 5,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Наводить порядок на улицы Королева вышли более 5,5 тыс. человек. В работе было задействовано 120 единиц техники. В организованных пунктах выдачи участники субботника получили более 16 тыс. единиц инвентаря. После проведенной уборки с улиц и дворов города было вывезено свыше 3 тыс. куб. м мусора, ликвидировано 22 свалки, с фасадов зданий, остановочных павильонов снято порядка 1 тыс. рекламных листовок и объявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было вымыто более 2 тыс. кв. м фасадов, 600 дорожных знаков, 105 остановочных павильонов, окрашено около 3 тыс. ограждений и бордюров, наведен порядок на 26 детских и 19 контейнерных площадках, побелено 1,4 тыс. деревьев