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Возле хутора Арпачин в Ростовской области полыхает пожар
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Возле хутора Арпачин в Ростовской области полыхает пожар 

161.ru 38 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 14 апреля, днем в Багаевском районе, возле хутора Арпачин разгорелся ландшафтный пожар. Как рассказывают местные жители, трава горит уже больше трех часов.
— Много очагов возгорания. И кажется, что тушить их никто не собирается, — рассказал один дончанин.
По предварительной информации, никто не пострадал. Но местные жители беспокоятся, что огонь может дойти до населенного пункта и перекинуться на жилые дома.
На звонки корреспондента 161.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области пока не отвечают.
В прошлую субботу в Ростове и области произошло сразу несколько ландшафтных пожаров. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего репортажа.
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