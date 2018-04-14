Возле хутора Арпачин в Ростовской области полыхает пожар 

Сегодня, 14 апреля, днем в Багаевском районе, возле хутора Арпачин разгорелся ландшафтный пожар. Как рассказывают местные жители, трава горит уже больше трех часов.
— Много очагов возгорания. И кажется, что тушить их никто не собирается, — рассказал один дончанин.
По предварительной информации, никто не пострадал. Но местные жители беспокоятся, что огонь может дойти до населенного пункта и перекинуться на жилые дома.
На звонки корреспондента 161.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области пока не отвечают.
В прошлую субботу в Ростове и области произошло сразу несколько ландшафтных пожаров. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего репортажа.