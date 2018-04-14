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На эвакуацию из «Зимней вишни» у посетителей было пять минут
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На эвакуацию из «Зимней вишни» у посетителей было пять минут 

Авторадио 53 минуты назад
Посетители кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», находившиеся на четвертом этаже здания, могли выйти самостоятельно только в течение первых пяти минут после начала пожара. Об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Он уточнил, что это показали предварительные расчеты. Именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом, выяснили эксперты МЧС в ходе моделирования ситуации. Согласно выводам спасателей, посетители кинотеатра могли покинуть здание, если бы там работали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения и эвакуационные выходы. В этом случае все могли спокойно выйти за две минуты 25 секунд. Торговый центр загорелся днем 25 марта. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых.
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