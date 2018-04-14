В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции 

В Армении участники шествия против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны ворвались в здание радиостанции в центре Еревана. Об этом информирует Интерфакс.
Отмечается, что демонстранты, находившиеся на площади Франции в армянской столице, организовали шествие после того, как совет Республиканской партии Армении решил утвердить Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера.
В результате около сотни протестующих ворвались в здание Общественного радио Армении.
По данным агентства, один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.
Участники акции расположились в одной из студий радиостанции.
В 2016 году в Армении группа людей захватила здание ППС в Ереване.