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В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции
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В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции 

RT на русском 43 минуты назад
В Армении участники шествия против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны ворвались в здание радиостанции в центре Еревана. Об этом информирует Интерфакс.
Отмечается, что демонстранты, находившиеся на площади Франции в армянской столице, организовали шествие после того, как совет Республиканской партии Армении решил утвердить Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера.
В результате около сотни протестующих ворвались в здание Общественного радио Армении.
По данным агентства, один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.
Участники акции расположились в одной из студий радиостанции.
В 2016 году в Армении группа людей захватила здание ППС в Ереване.
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