В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции

Отмечается, что демонстранты, находившиеся на площади Франции в армянской столице, организовали шествие после того, как совет Республиканской партии Армении решил утвердить Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера.

В результате около сотни протестующих ворвались в здание Общественного радио Армении.

По данным агентства, один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

Участники акции расположились в одной из студий радиостанции.

В 2016 году в Армении группа людей захватила здание ППС в Ереване.