Департамент лесного хозяйства призвал нижегородцев не жечь сухую траву 

Как сообщили в ведомстве, ежегодно с наступлением весны пожарным приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы, которые превращаются в стихийное бедствие.
При весеннем пале с полей огонь часто переходит в лес, где может повредить деревья. Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль.
Гражданам запрещено самостоятельно выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. За это законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
При этом величина штрафов может составить от 1,5 тысяч рублей и выше для граждан до 1 млн рублей для индивидуальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в южной части Нижегородской области может начаться 17 апреля..