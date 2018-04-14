Департамент лесного хозяйства призвал нижегородцев не жечь сухую траву

Как сообщили в ведомстве, ежегодно с наступлением весны пожарным приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы, которые превращаются в стихийное бедствие.

При весеннем пале с полей огонь часто переходит в лес, где может повредить деревья. Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль.

Гражданам запрещено самостоятельно выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. За это законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

При этом величина штрафов может составить от 1,5 тысяч рублей и выше для граждан до 1 млн рублей для индивидуальных предпринимателей.