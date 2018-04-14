Паводок в Курской области близок к завершению

В настоящее время подтопленными остаются два низководных моста у населённых пунктов Малые Угоны и Ушаково в Льговском и Солнцевском районах

— Паводковая обстановка на территории Курской области стабильная, все показатели идут на снижение. Пик половодья как на территории города Курска , так и на территории области прошёл, — отметил Иван Лунёв. — Сейчас мы ведём откачку воды с подтопленных участков, очистку территорий.

Всего в мероприятиях по контролю за паводковой обстановкой задействованы более тысячи человек и 300 единиц техники, в том числе более 25 плавсредств.