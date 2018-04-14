Ещё
Паводок в Курской области близок к завершению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок в Курской области близок к завершению 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В настоящее время подтопленными остаются два низководных моста у населённых пунктов Малые Угоны и Ушаково в Льговском и Солнцевском районах
Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунёв, на сегодняшний день организована и переправа в населённом пункте Изновсково Рыльского района.
— Паводковая обстановка на территории Курской области стабильная, все показатели идут на снижение. Пик половодья как на территории города Курска, так и на территории области прошёл, — отметил Иван Лунёв. — Сейчас мы ведём откачку воды с подтопленных участков, очистку территорий.
Всего в мероприятиях по контролю за паводковой обстановкой задействованы более тысячи человек и 300 единиц техники, в том числе более 25 плавсредств.
Курские известия: последние новости
Курск. Пожар на 7-м Суворовском переулке предположительно произошёл из-за короткого замыкания Курский район. Спасатели обнаружили тело второго утонувшего мужчины В Курской области семья отравилась угарным газом, женщина погибла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США370
Российские истребители поднялись в небо Сирии712
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии263
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение