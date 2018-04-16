СМИ: на пожарной безопасности в «Зимней вишне» сэкономили 7 млн рублей

Собственница здания кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова на протяжении двух лет не выделяла семь миллионов рублей на ремонт системы противопожарной безопасности. При этом, как пишет «Коммерсант», все это время она знала о неисправности.

По данным источника, близкого к расследованию уголовного дела о пожаре, в июле 2016 года года сменилась компания, которая обслуживала противопожарную систему «Зимней вишни». Тогда находящийся ныне под арестом директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко заключил договор с компанией-собственником торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат». После этого в здании провели проверку, показавшую ряд недостатков, допущенных еще при установке оборудования. Кроме того, оказалось, что были не соблюдены нормы ГОСТ и СНИП.

Полозиненко доложил о неполадках Богдановой, но она так и не выделила необходимые средства. Все выявленные неисправности вносили в специальный журнал и «устраняли» в течение нескольких часов. Последний сбой в системе произошел в понедельник, 19 марта, а уже в воскресенье в торговом центре случился пожар.