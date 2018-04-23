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Прокуроры Кемерово и Кузбасса перекладывают друг на друга вину за «Зимнюю вишню»
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Прокуроры Кемерово и Кузбасса перекладывают друг на друга вину за «Зимнюю вишню» 

pasmi.ru 2 часа назад
Фото: СибДепо
Следователи, расследующие причины трагического пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», допросили прокурора области Павла Бухтоярова. Ранее его коллега — прокурор Кемерово — сообщил, что именно областное руководство распорядилось не проверять пожароопасный центр.
Прокурорская солидарность
Следователи взяли объяснения у прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова, проверяя показания прокурора Кемерово Олега Заратовского, который заявил на допросе, что «Зимнюю вишню», где была серьезно нарушена пожарная безопасность, от проверок надзорного ведомства освободили по указанию вышестоящего руководства.
Вышестоящий руководитель, в свою очередь, заявил, что никаких разговоров о проверках злополучного ТЦ не вел. Круг замкнулся. Теперь следствию предстоит выяснить, кто из прокуроров лжет и кто же, в конечном счете, виновен в трагедии и пойдет под суд.
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