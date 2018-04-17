Ещё
На месте ТЦ «Зимняя вишня» будет сквер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Нападение на школу произошло в Башкирии
Нападение на школу произошло в Башкирии

На месте ТЦ «Зимняя вишня» будет сквер 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что власти Кемеровской области к 1 сентября нынешнего года планируют создать на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, парк или сквер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева.
"В апреле планируем закончить весь документооборот по зданию торгового центра, а после 40 дней с момента трагедии — начать работы по сносу здания. Наша цель — 1 сентября 2018 года на месте торгового центра обустроить парк или сквер", — сказал по данному поводу Цивилев.
Также есть официальная информация, что вопрос о размещении «какого-либо объекта» на месте ТЦ обсуждается совместно с кузбассовцами и родственниками погибших. Окончательное решение будет принято в мае.
Вести.Ru: последние новости
На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек МЧС: "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике МЧС: командир кемеровского пожарного звена действовал по уставу
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские моряки пригрозили Порошенко239
Кобзона похоронят рядом с матерью261
В России готовят сюрприз для безработных244
Раскрыта цель израильского удара по Сирии8
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой243
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение