Ещё
Мальчика, выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни», вернули к жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мальчика, выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни», вернули к жизни 

РИА «ФедералПресс» 20 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Одинацатилетнего мальчика, который чудом спасся во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», выпрыгнув с четвертого этажа комплекса, выписали из больницы. В день трагедии, жертвами которой стали 64 человека, ребенок потерял младшую сестру и обоих родителей. По словам специалистов, главной проблемой во время лечения мальчика стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но врачам детской областной больницы удалось решить этот вопрос всего за сутки.
Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын, бабушка станет опекуном мальчика: «Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — цитируют чиновника РИА «Новости».
На данный момент в областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского в столице Кузбасса остается еще один пострадавший — также выпрыгнувший из ТЦ восемнадцатилетний парень.
Фото: mchs.gov.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Нижнем Новгороде могут закрыть 4 торговых центра В Оренбурге огнеборцы спасли 12 человек В петербургском отделении Сбербанка произошло задымление
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина156
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили25
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
04:45
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение