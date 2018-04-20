Мальчика, выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни», вернули к жизни

Одинацатилетнего мальчика, который чудом спасся во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», выпрыгнув с четвертого этажа комплекса, выписали из больницы. В день трагедии, жертвами которой стали 64 человека, ребенок потерял младшую сестру и обоих родителей. По словам специалистов, главной проблемой во время лечения мальчика стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но врачам детской областной больницы удалось решить этот вопрос всего за сутки.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын , бабушка станет опекуном мальчика: «Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — цитируют чиновника РИА «Новости»

На данный момент в областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского в столице Кузбасса остается еще один пострадавший — также выпрыгнувший из ТЦ восемнадцатилетний парень.

Фото: mchs.gov.ru.