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В Саратовской области в сумке на улице нашли тело младенца
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В Саратовской области в сумке на улице нашли тело младенца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ
САРАТОВ, 14 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, брошенного в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило в субботу СУСК по региону.
По данным ведомства, дамскую сумку с телом ребенка местные жители обнаружили в пятницу вечером неподалеку от одного из домов на улице Короткой в Энгельсе.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти младенца и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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