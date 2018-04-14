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В центре Ростова загорелась свалка
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В центре Ростова загорелась свалка 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В центре Ростова-на-Дону сегодня днем, 14 апреля, загорелась свалка рядом с домом по улице Красноармейской, 3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожарные ликвидировали огонь в течение 10 минут после поступления вызова. Тем не менее, активные пользователи социальных сетей успели оперативно выложить фотографии дыма, который поднимался над центром Ростова, в интернет. Они предположили, что горит супермаркет крупной торговой сети «Магнит». В комментариях подписчики одного из популярных городских пабликов иронично отметили, что возможно это горят цены.
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