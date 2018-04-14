Непотушенная сигарета стала причиной гибели мужчины в Кадуском районе

Пожар произошел накануне в поселке Хохлово Кадуйского района. Возгорание случилось в квартире пятиэтажного жилого дома на ул. Торфянников,11. Сигнал на пульт пожарных поступил в 23.20.

Через 5 минут на место прибыли 2 единицы техники и 3 человека личного состава. Открытого огня спасатели не обнаружили, однако тлело постельное белье. Из-за этого комната площадью в 12 кв. м. была закопчена. На месте происшествия обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Предположительно, он погиб от отравления угарным газом. Окончательную версию даст проведенная экспертиза.