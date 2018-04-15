Тонувшего рыбака вытащили из реки в Москве

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину в районе Строгинского моста в столице, сообщает РИАМО

"В 10:40 поисково-спасательной службой «Серебряный бор», вне зоны ответственности, спасатели МГПСС подняли с поверхности воды пожилого мужчину, рыбака. Происшествие произошло в районе Строгинского моста, Москва-река", — сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Он добавил, что мужчине оказана первая медицинская помощь.