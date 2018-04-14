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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшего пожилого рыбака
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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшего пожилого рыбака 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные спасатели вытащили из воды пожилого рыбака в районе Строгинского моста. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) подняли с поверхности воды пожилого мужчину, рыбака. Происшествие случилось в районе Строгинского моста на Москве-реке», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пострадавшему оказана первая помощь.
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