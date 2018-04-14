Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшего пожилого рыбака

Столичные спасатели вытащили из воды пожилого рыбака в районе Строгинского моста. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) подняли с поверхности воды пожилого мужчину, рыбака. Происшествие случилось в районе Строгинского моста на Москве-реке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшему оказана первая помощь.