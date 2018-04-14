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Калининградские спасатели переоделись
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Калининградские спасатели переоделись 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Главном управлении МЧС России по Калининградской области прошел строевой смотр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В соответствии с Приказом ГУ МЧС России по Калининградской области о переходе личного состава Главного управления подведомственных подразделений на ношение летней формы одежды было проверено соответствие наличие формы и ее соответствие требуемым нормативам», — говорится в сообщении.
Личный состав также ознакомили с комплектами новой формы, в которую будут экипированы спасатели и офицеры, несущие дежурство на стадионе «Калининград» во время матчей ЧМ-2018. Она представляет собой комбинезон спасателя и жилет-разгрузку с символикой чрезвычайного ведомства и светотражателями, укомплектованный индивидуальным медицинским пакетом, крагами и первичными средствами тушения пожара.
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