Калининградские спасатели переоделись

«В соответствии с Приказом ГУ МЧС России по Калининградской области о переходе личного состава Главного управления подведомственных подразделений на ношение летней формы одежды было проверено соответствие наличие формы и ее соответствие требуемым нормативам», — говорится в сообщении.

Личный состав также ознакомили с комплектами новой формы, в которую будут экипированы спасатели и офицеры, несущие дежурство на стадионе «Калининград» во время матчей ЧМ-2018. Она представляет собой комбинезон спасателя и жилет-разгрузку с символикой чрезвычайного ведомства и светотражателями, укомплектованный индивидуальным медицинским пакетом, крагами и первичными средствами тушения пожара.