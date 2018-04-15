Ещё
В Ярославле спасатели эвакуировали строительный торговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле спасатели эвакуировали строительный торговый центр 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославские спасатели развернули целую спецоперацию в торговом центре «Леруа Мерлен Ярославль». В крупном гипермаркете отрабатывали аварийные ситуации.
Для этого эвакуировали всех арендаторов и посетителей торгового центра. По громкой связи объявили тревогу.
Будешь задыхаться, а бежать некуда: в ярославском торговом центре нашли жуткие нарушения.
— Сотрудники пожарной охраны отработали действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей. Организовывают разведку и тушение условного пожара. Отработали приемы эвакуации пострадавших, проверили подъездные пути к зданию, состояние противопожарных водоисточников, соблюдение правил противопожарной безопасности, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
После трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли люди, массовые проверки крупных гипермаркетов прошли по всей стране. И в каждом находят нарушения. В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам.
76.ru: последние новости
В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам Бейте палками по льду: в МЧС предупредили ярославцев об опасности на реке Нашли множество нарушений: в Ярославской области закрыли торговый центр
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России269
Ракеты Трампа подстрелили рубль80
Лондон введет санкции против российских олигархов283
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова141
Асад похвалил российские оружие75
Видео
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение