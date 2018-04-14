В ТЦ «Зимняя Вишня» двери были закрыты замком с тросиком

Специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.

Ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену чёрного дыма.

Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.

Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».