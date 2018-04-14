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В ТЦ «Зимняя Вишня» двери были закрыты замком с тросиком
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В ТЦ «Зимняя Вишня» двери были закрыты замком с тросиком 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.
Ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену чёрного дыма.
Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.
Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».
Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. По делу о пожаре арестованы генеральный директор компании — владельца «Зимней вишни», руководитель региональной инспекции Госстройнадзора, технический директор и управляющая торговым центром, сотрудники фирмы, обслуживающей пожарную сигнализацию, а также охранник ТЦ.
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