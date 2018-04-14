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В Кургане ночью произошел сильный пожар
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В Кургане ночью произошел сильный пожар 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Жилой дом и надворные постройки в переулке Введенский в городе Кургане загорелись сегодня, 14 апреля, поздно ночью.
Сообщение на пульт пожарных поступило в 02:12 часов. Учитывая масштабность возгорания, на вызов выехали сразу несколько пожарно-спасательных расчетов: подразделения ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-6, ПСЧ-9, ПСЧ-16, СПСЧ. К тушению пожара от МЧС России привлечены 38 человек, 12 единиц техники. Спустя почти полчаса огонь удалось локализовать, а еще через час пожар был полностью потушен.
По предварительным данным причиной произошедшего могло стать неисправность электропроводки. Так ли это специалисты пожарно-технической экспертизы скажут позже. Также не исключена версия поджога. О пострадавших на пожаре тоже пока не сообщается.
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