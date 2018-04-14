Следственный комитет: Установлены чиновники, которые мешали проверкам безопасности в «Зимней вишне»

Александр Бастрыкин. По делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, выявлен ряд местных чиновников, на которых лежит ответственность за ненадлежащую безопасность ТРК, заявил сегодня глава Следственного комитета РФ

По его словам, эти достаточно высокопоставленные должностные лица препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в «Зимней вишне». Конкретных фамилий и должностей Бастрыкин пока не упомянул.