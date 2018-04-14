Высокая вода осталась в трех районах Волгоградской области 

В зоне подтопления находятся населенные пункты в Иловлинском, Алексеевском и Руднянском районах, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Остаются частично залитыми водой 257 дворов и 16 домов в девяти селениях. В свои жилища пока не могут вернуться сорок человек. Продолжают работу специальные комиссии, которые устанавливают ущерб, нанесенный жителям. Для выплат компенсации используют средства бюджета и внебюджетных источников. По данным на конец рабочей недели деньги получили 346 семей. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, серьезных правонарушений в зоне паводка нет. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции.