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Высокая вода осталась в трех районах Волгоградской области
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Высокая вода осталась в трех районах Волгоградской области 

Авторадио 44 минуты назад
Фото: v1.ru
В зоне подтопления находятся населенные пункты в Иловлинском, Алексеевском и Руднянском районах, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Остаются частично залитыми водой 257 дворов и 16 домов в девяти селениях. В свои жилища пока не могут вернуться сорок человек. Продолжают работу специальные комиссии, которые устанавливают ущерб, нанесенный жителям. Для выплат компенсации используют средства бюджета и внебюджетных источников. По данным на конец рабочей недели деньги получили 346 семей. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, серьезных правонарушений в зоне паводка нет. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции.
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