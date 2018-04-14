26 рыбаков унесло на льдине в Нижегородской области

26 рыбаков оказались отрезанными от «большой земли» на Волге в Городецком районе вчера, 13 апреля. Их унесло на льдине по течению. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях из единой дежурно-диспетчерской службы Городецкого района в 15.45. На место происшествия немедленно выехал аварийно-спасательный отряд и сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке. К счастью, рыбаки успели самостоятельно выбраться на берег. Никто из них не пострадал. Медицинская помощь любителям подледного лова не потребовалась.

Сотрудники МЧС напоминают, что выход на лед сейчас смертельно опасен и призывают рыбаков не рисковать и закончить сезон.

Напомним, сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака.