Во дворе Краснооктябрьского района Волгограда огонь «съел» три машины

В Краснооктябрьском районе Волгограда загорелась «змейка» из трех машин. В огне пострадали две иномарки и новенькая отечественная легковушка.

— На улице Библиотечной из-за неисправной проводки загорелась Lada Largus, сошедшая с конвейера всего три года назад, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области . — Рядом огню поддалась и иномарка Volkswagen Polo 2017 года выпуска.

Еще одной жертвой утреннего пожара стал Nissan Almera — по словам пожарных, в тройке пострадавших машин иномарка отделалась малой кровью.

— Спасатели из 2-й бригады затушили все три машины за 11 минут, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Никто из горожан не пострадал.

Накануне во дворе Советского района сгорел дорогой Mercedes. Местные жители уверены, что огонь по счастливой случайности не долетел до соседних автомобилей.