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Во дворе Краснооктябрьского района Волгограда огонь «съел» три машины
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Во дворе Краснооктябрьского района Волгограда огонь «съел» три машины 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда загорелась «змейка» из трех машин. В огне пострадали две иномарки и новенькая отечественная легковушка.
— На улице Библиотечной из-за неисправной проводки загорелась Lada Largus, сошедшая с конвейера всего три года назад, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Рядом огню поддалась и иномарка Volkswagen Polo 2017 года выпуска.
Еще одной жертвой утреннего пожара стал Nissan Almera — по словам пожарных, в тройке пострадавших машин иномарка отделалась малой кровью.
— Спасатели из 2-й бригады затушили все три машины за 11 минут, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Никто из горожан не пострадал.
Накануне во дворе Советского района сгорел дорогой Mercedes. Местные жители уверены, что огонь по счастливой случайности не долетел до соседних автомобилей.
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